Wiceminister Paweł Jabłoński: Opinia OBWE jest stronnicza

Na początku kwietnia Sejm uchwalił przygotowaną przez PiS ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. To kłamstwo.

Ustawa nie jest gotowa od 3 tygodni. To kolejne kłamstwo.

Projekt ustawy tak.

A projekt to NIE ustawa.

Projekt jest Senacie, podlega konsultacjom, zmianom, głosowaniu.

Potem trafi do Sejmu, gdzie też będzie procedowany.

Potem może trafi do Prezydenta.

Jak Prezydent podpisze to projekt, stanie się ustawą.

Dopiero wtedy, można zacząć przygotowania do wyborów w zmienionej formie.

I kto tu nagina prawdę, manipuluje i jest stronniczy?