Ważna rozmowa liderów Zjednoczonej Prawicy

Piotr Nowak 19.11.19 19:10

Przepraszam pana, panie premierze Morawiecki, za to co te śmierdzące lewactwo i PO-je-by pluli po pańskim expose !

Wystąpienia Schetyny i Lubnauer należy uznać jako mowy debili politycznych ! Ten łom Schetyna nie zrozumiał, że expose to nie obiecanki wyborcze. Lubnauer to już całkowity debilizm ! Z innych wystąpień można było tylko się pośmiać po pachy – nic więcej ! Kamyk z PSL płakał, że rząd rządzi bez konsultacji ze związkami zawodoymi. Biedak zapomniał jak on to robił będąc ministrem.

Dokąd będziemy krytykować LGBT – dotąd będziemy ich wrogami ! Lewactwo jest przeciw – co znaczy, że oni nie chcą dobrobytu, im polski model się nie podoba. Mamy więc wielkie nadzieje, że wyemigrują tam, gdzie nie ma dobrobytu !