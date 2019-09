Ważna i owocna wizyta prezydenta w USA. Za chwilę spotkanie z Trumpem

Polak Ateista Dumny Gej 23.9.19 20:09

Opublikowane dziś badanie Eurobarometru na temat dyskryminacji pokazuje, że 76 procent Europejczyków zgadza się, że osoby homoseksualne lub biseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualiści - powiedziała w poniedziałek unijna komisarz ds. sprawiedliwości i równości płci Viera Jourova, przedstawiając wyniki unijnego badania, pierwszego od 2019 roku w tej sprawie. Dla Polski ten odsetek to 49 procent. Nad Wisłą akceptacja dla równych praw mniejszości seksualnych postępuje szybko. Wzrosła aż o 12 punktów procentowych w stosunku do 2015 roku.



https://www.tvn24.pl/eurobarometr-polacy-bardziej-otwarci-niz-4-lata-temu-w-kwestii-praw-mniejszosci-seksualnych,971736,s.html



