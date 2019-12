Watykan od dawna znał skłonności abp. Paetza. Dlaczego więc otrzymał sakrę?

To jest całkiem ciekawa zagrywka PRowa.

Teraz jak już gość zszedł to wszelkie katolskie media i "myśliciele" w kieckach, będą się drzeć: "Wiedzieliśmy!" "Fuj! jaki on niedobry"



... No ale skoro nie żyje... No to nic... Przecież zrobiliśmy co w naszej mocy.



Bo jak żył to wszyscy nabrali wody w usta i było "ciiii"



:)

Przypadek?

