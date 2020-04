Wąsik: PO mam rację w sprawie stanu klęski

can you do it to may dog? Is uncircumcised. 24.4.20 17:35

@man.of.Stagira - "Leszek" Keller-Krawczyk, OBOJĘTNY co za różnica



- "Jestem kobietą" - tak, jesteś niewątpliwą koorvą



Ok, and do you suck dicks?



Well, kike?