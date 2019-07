W kinach film obnażający potworność rosyjskiego imperializmu

edi 25.7.19 12:38

NIGDY WIĘCEJ ROSYJSKIEJ STREFY WPŁYWU W POLSCE !!!- Porównanie USA do Rosji - jest z gruntu fałszywe - USA od początku swego istnienia jest krajem demokratycznym gdzie człowiek jest podmiotem - co widać na poziomie życia przeciętnego amerykanina USA nigdy nie dopuściły się LUDOBÓJSTWA I NIE OKUPOWAŁY INNE PAŃSTWA W TAKI SPOSÓB JAK ROSJA - ROSJA - TO MENTALNOŚĆ NAJEŹDŹCY GRABIEŻCY, ZNIEWALANIE i MORDOWANIE to dla nich NORMA ( 6 mln. ludzi zagłodzonych na śmierć, LUDOBÓJSTWO W KATYNIU, MORDY I GWAŁTY W REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ,i II WŚ. Co do własnych obywateli - przecież mają POTĘŻNY KRAJ A ŻYWNOŚĆ IMPORTUJĄ PATAFIANY NIE POTRAFIĄ ZAPEWNIĆ NORMALNOŚCI W SWOIM KRAJU A ZAWSZE WPIER...JĄ SIĘ DO SĄSIADÓW BYLE KRAŚĆ !! - to szatańska mentalność !!