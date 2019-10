W III RP oprawcy ks. Jerzego Popiełuszki mieli jak w raju!

Adam Pietruszka, oskarżony o sprawstwo kierownicze, otrzymywał co miesiąc 3,9 tys. zł. Jeszcze więcej, bo po 8 tys. zł miesięcznie, dostawał Władysław Ciastoń, oficjalnie oskarżony o podżeganie do tej zbrodni! Bezpośrednio, w porwaniu i morderstwie ks. Jerzego uczestniczyli trzej oficerowie MSW: kpt. Grzegorz Piotrowski (naczelnik wydziału osławionego Departamentu IV), por. Leszek Pękala i por. Waldemar Chmielewski. Ich przełożonym był natomiast płk Adam Pietruszka. Pietruszka został w 1985 r. skazany na 25 lat pozbawienia wolności za sprawstwo kierownicze. Rok później, po interwencji Czesława Kiszczaka, jednego z "architektów" stanu wojennego, wyrok- poprzez zastosowanie częściowej amnestii- karę zamieniono na 15 lat. Za rok doszło do kolejnego złagodzenia kary, tym razem do 10 lat. Ostatecznie Pietruszka wyszedł na wolność w roku 1995, a więc już w "wolnej" Polsce.