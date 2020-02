Vimeo cenzuruje katolicki kanał ,,Church Militant''

man.of.Stagira 14.2.20 14:42



OSKARŻACIE o ‘zryte berety’ ludzi religijnych ALE spójrzcie jaka s t e r y l i z a c j a intelektualna całej Waszej generacji dokonuje się na Was!



SPÓJRZCIE jak wysterylizowani intelektualnie będziecie w przebraniu Grety ‘Hałderju’:



- k u l t owe periodyki, gazety, audycje, filmy, literatura, akademie na usługach,

- codzienny obrządek l i t u r g i c z n y,

- armię neofickich a p o s t o ł ó w,

- demoralną i n k w i z y c j ę pośród NGOs

- k r u c j a t ę mediów elektronicznych



Wy = wysterylizowani intelektualnie oraz zawsze f a n a t y c z n i przeciwnicy religii



Nazwaliście samych siebie racjonalistami ponieważ rozumu NIE używacie i trzeba to jakoś ukryć przed społeczeństwem.



.