V Dzień Patrioty – TRANSMISJA LIVE! Nagroda dla Jana Pietrzaka

„Jan Pietrzak od ponad pół wieku jest symbolem polskiej wolności, a założony przez Niego słynny Kabaret Pod Egidą krytycznie, inteligentnie i dowcipnie komentował otaczającą nas rzeczywistość w czasach PRL-u oraz czyni to do dziś. To z pieśnią Jana Pietrzaka na ustach ‘Żeby Polska była Polską’ rodacy zrzucili okowy komunizmu. Niezapomniana melodia tego swoistego hymnu latami towarzyszyła patriotom walczącym o biało-czerwoną godność. Jan Pietrzak, to niezłomny bard, błyskotliwy satyryk i cięty felietonista, który w sporze ideologicznym oraz politycznym zawsze stał po stronie prawdy i wartości narodowych. Działalność twórcza i aktywność społeczna Laureata przyczyniły się w wielkim stopniu do odnowienia naszej Ojczyzny. Jego walka nie zakończyła się w 1989 r., kiedy – jak sam podkreśla – ‘komuna upadła, ale na cztery łapy’. Szczególną wartość należy przypisać w ostatnich latach jego staraniom o powstanie Łuku Triumfalnego, który upamiętni wspaniałą polską wiktorię nad bolszewizmem w 1920 r. Liczymy na to, że Nagroda ‘Patrioty Roku’ przyznana w przeddzień setnej rocznicy tego wielkiego wydarzenia, będzie kolejnym krokiem w kierunku realizacji tego ważnego i na wskroś patriotycznego przedsięwzięcia.”