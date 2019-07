Ustawą znieść... dyskryminację? Bodnar się uaktywnił!

alcapone 30.7.19 15:52

A mnie przyszło do głowy coś. Wolności, demokracja i prawa człowieka zostały po coś stworzone, ale jak każde zapisy prawne mają ten defekt ze jak się pokombinuje to się je wykorzysta w złej wierze. Bo pamiętam dobrze czasy gdy w Polsce wielu ludzi walczyło się o prawo do demonstracji. Tyle ze nie przyszło nam wtedy do głowy ze ktoś wykorzysta to prawo w sposób tak podły jak robi to ten ruch LGBT. Bo co oni robią w istocie? Toż nie chodzi im w istocie o nic innego jak dręczenie ludzi. Więc chodzą i chodzą, coraz więcej i coraz częściej i pchają się ludziom przed oczy z tymi ich przypadłościami, mało estetycznymi, i dobrze wiedzą ze wielu ludzi ma odruch wymiotny w związku z ich praktykami. To tak jakby gruźlicy suchotnicy robili marsze dumy przez miasta odcharkując głośno krwawą wydzieliną. Podobnie syfilitycy jakby robili marsze dumy syfilitycznej. Akurat te grupy chorych mają na tyle poukładane w głowach ze nie eksponują publicznie swoich przypadłości. Gdy z tymi z LGBT jest ewidentny problem, oni nas zadręczą.