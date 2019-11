Tusk został szefem EPL. Był jedynym kandydatem

Albert 20.11.19 21:47

Przyznam, że jeszcze się nigdy tak nie cieszyłem tym co zrobił Tusk ! Tym, że wygrał wybory na szefa europejskiej partii szmatławców EPL . Walka była bardzo zacięta. Kilkoro europejskich tchórzy podkuliło ogony i paszło w las, a na polu walki pozostał ON - król Europy - polski tchórz, który wygrał bezkonkurencyjnie w wys. 100% oddanych głosów !

Ja pie-rd-olę, ależ lewacka pato-logia !!!

Jestem taki szczęśliwy jak nigdy dotąd, że ten Niemiec, który wykrzykiwał, że Polskość to nienormalność, który ma krew na rękach 96 zamordowanych pod Smoleńskiem, który żółwikami dziękował Putinowi za "załatwienie sprawy", który udu-pił tysiące Polaków wiedząc, że Amber Gold to lipa, który kradł lub pozwalał kraść 156 MLD zł z OFE i ponad 240 MLD zł z WAT, który jest odpowiedzialny za mafie reprywatyzacyjne hulające po dużych polskich miastach i za dziesiątki afer korupcyjnych - i mógłbym tu wymieniać jeszcze długo ........., już NIGDY nie wróci do Polski, że już nigdy nie będę musiał oglądać jego fałszywej, faszy-stowskiej, paralitycznej gęby !!!

Wzywamy Orbana do jak najszybszego opuszczenia tej lewackiej organizacji - bo wstyd !!!



Największe osiągnięcia Tuska jako szefa RE to: Nic tak nie wyszło Tuskowi jak Wielka Brytania z UE, i nic tak nie weszło jak setki tysięcy emigrantów i terrorystów islamskich do UE !!! Ten PO-je-b podobno wstawał wcześniej, żeby dłużej nic nie robić, a jeśli już, to skłócał kraje należące do UE

Jednym słowem, to były największa kana-lia Europy !!!