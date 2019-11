Tusk więcej zarobi odchodząc z polityki, niż jako prezydent Polski

"Donald Tusk (62 l.) zdecydował: po zakończeniu kadencji szefa Rady Europejskiej nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Polski. Zresztą po co? Dzięki odprawie, jaką dostawać będzie z Brukseli jeszcze przez dwa lata, i tak zarobi więcej niż przez pięć lat prezydentury!" - czytamy

"Na otarcie łez dostawać będzie dodatek przejściowy - przez dwa lata będzie to 1,4 mln zł. To więcej, niż w ciągu pięciu lat zarobiłby jako prezydent Polski" - pisze tabloid

"Pensja głowy państwa to 10-krotność kwoty bazowej plus dodatek za wysługę lat (maksymalnie może wynieść 20 proc.). Pensja obecnego prezydenta to 20 137,64 zł. Zakładając, że kwota bazowa nie zmieni się przez pięć lat prezydentury Tusk zarobiłby 1,2 mln zł" - donosi "Fakt".