Tusk szydzi z transportu sprzętu medycznego do Polski. Jeszcze w piątek pisał o 'budowaniu wspólnoty'

Cz.2.

Tusk był wychowankiem SB. Był człowiekiem przysposobionym przez komunistyczne służby specjalne, szkolony przez funkcjonariusza Szylinga, zaufanego człowieka Kiszczaka. Był przeznaczony do rozmów z Wałęsą w okresie przygotowywania się przez niego do operacji przejmowania władzy po wyborach w 90 r. Donald Tusk pełnił wiodącą rolę w obalaniu rządu Jana Olszewskiego, nie tylko z powodu politycznych przekonań. I to był moment, w którym był bardzo zaangażowany w to, by układ postkomunistyczny utrzymał się przy władzy. Poza tym był agentem służb niemieckich pod pseudonimem „Oskar”.

Tusk to strusiowato nielotny fasoniarz, który się wielokrotnie wygłupił i skompromitował, jako niepoważny i szkodliwy premier i nieodpowiedzialny polityk, sprzedajny szkodnik i Judasz , a także skrajnie cyniczny lawi-rant.

Jest też coś jeszcze , co przy okazji wyboru Tuska należy sobie jasno uzmysłowić, aby raz na zawsze pozbyć się absolutnie szkodliwych złudzeń. Otóż, tym właśnie wyborem, decydenci poza naszymi granicami, a dość łatwo w tym przypadku wskazać ich adres, ujawnili już zupełnie definitywnie, że ich zaborcze zamiary wobec Polski i Polaków są niezmienne i wieczne, a proces wynaradawiania Polaków i klasyfikowania ich do kategorii niewolników przeszedł właśnie na kolejny, wyższy etap realizacji.

Tusk jest bowiem psychopatą (patrz: Encyklopedia Medycyny, dział poświęcony chorobom psychicznym. To człowiek, który został ewakuowany z kraju, w którym padają pod jego adresem coraz poważniejsze zarzuty, od finansów i gospodarki począwszy, na Smoleńsku skończywszy !!!

Tuskowi ewidentnie zależało na stanowisku w Unii, bo wiedział, iż jego władza w Polsce się skończyła.

W Radzie Europejskiej, nic mu tak dobrze nie wyszło jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej ! Anglicy nazwali go brudnym szczurem unijnym. Niestety nie poradził sobie z falą emigracji muzuąmańskiej, a poza tym zamiast integrować, tylko skłócał państwa członkowskie UE. Wszyscy przestali się z nim liczyć i traktowali go jak jakiś śmieć ze śmietnika politycznego, bez znaczenia i bez żadnego wpływu.

To pustak, który nawet nic nie robiąc, odpowiadał Merkel i innym z zachodniej Europy.

Tak to prawda ! To jest klątwa Tuska ! A klątwa ta podwoi się jak Tusk stanie przed TS. Na koniec: Tusk wychyli czarę goryczy !