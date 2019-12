Tusk straszy PiS i prorokuje: Za cztery lata nie będą rządzić

JS 7.12.19 9:46

Zaprzedaniec niemieckiemu królestwu musiałby mieć taśmy jakie jakie nagrali ludzie Dukaczewskiego, żeby ludzi zniechęcić do Prawicy. Jeszcze 4 lata porządnych, dobrych rządów a Tusk, Schetino, Sophia-Loren-Kidawa-Błońska i inni przestaną dostawać motywatory od królów z zachodu, przestanie się im to opłacać i pójdą do roboty. A my módlmy się za nieprzyjaciół aby budowali Polskę Silną ! Albo będziemy silni z Chrystusem albo nas nie będzie.

Pozdr.