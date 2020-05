Trzaskowski: Staję jako kandydat na prezydenta

Piotr Nowak 15.5.20 17:14



Sprawy prezydenta Warszawy zaszły za daleko ! Stąd ta ucieczka na kandydata. LGBT, oczyszczalnia Czajka, zrzut fekalii i ścieków przemysłowych do Wisły, od listopada 2018 awaria spalarni a smród wywożony jest m. in. do Rembertowa i gminy Jezior Wielkich, zstrudnienie w ratuszu szefa mafii burakowej, koleś z dzielnicy Włochy kasuje 200 tys. zł łapówki, smog nie ruszony, teraz awaria rury ciepłowniczej , ...... itd.....itp ! Panie Czaskowski , byliśmy pewni , że pana czas się już zakończył , ale nie - teraz czas na prezydenta Polski !

„Zarząd komisaryczny ustanawiany jest w razie rezygnacji ze stanowiska, nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, powiat, czy województwo”. Na zarządcę komisarycznego proponuję Antoniego Macierewicza, który powinien zrobić tam porządek w krótkim czasie ! A pozatym poszperać w dokumentach o mafii reprywatyzacyjnej w ratuszu.

Jeśli chodzi o awarię w „Czajce” to Czaskowski mówi: „Polacy nic się nie stało” !

Płynne ścieki zrzucono do Wisły, a stałe czy półstałe wywożą dwie firmy prywatne, uwaga : do Rembertowa na wojskowy poligon i w inne miejsca. To jakiś cud, że oni jeszcze nie siedzą ! A dlaczegoż to te dwie prywatne firmy nie składują tych smrodów na podwórka tych warszawiaków, którzy głosowali na Czaskowskiego ?!!



IPN - dla ciekawostki !

Matka Rafała Trzaskowskiego, obecnego prezydenta Warszawy, była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Justyna. Głównie meldowała SB o kontaktach muzyków polskich z dyplomatami USA Jej pierwsza teściowa była kapitanem UB, teść płk LWP, a inni z bliskich działali na wyższych szczeblach PZPR.