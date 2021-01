Telewizja Polska zajęła stanowisko ws. skandalicznych urodzin ,,Piaska'' Pisecznego

Andrzej Piaseczny, znany piosenkarz i celebryta obchodził swoje pięćdziesiąte urodziny w mieszkaniu Adama Darskiego "Nergala". Nagranie z tej imprezy umieścił na swoim Instagramie "Nergal". Sam Piaseczny natomiast wyrażał się – co uwidacznia nagranie – w sposób wulgarny i skandaliczny. Ponieważ Piaseczny jest jurorem w jednym z programów telewizji publicznej „The Voice”, TVP wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Pełny tekst komunikatu Centrum Informacji TVP

Udział Andrzeja Piasecznego w obecnej, już nagranej i wyprodukowanej edycji „The Voice Senior” związany jest z jego dorobkiem artystycznym wpisującym się w założenia formatu audycji.

Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej.

Decyzje programowe Telewizji Polskiej wynikają z oczekiwań widzów pragnących oglądać kolejne sezony ulubionych przez nich talent show. Incydenty z udziałem pojedynczych angażowanych do tych programów artystów nie mogą powodować wstrzymania emisji już nagranego sezonu danego formatu.

Byłoby to zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, gdzie za chamski wybryk 1 osoby ukarane zostałyby setki innych uczestniczących w programie i jego przygotowaniu oraz miliony Widzów przed telewizorami.

Niemniej zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości.

