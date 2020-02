Tak w PE szkalują i kłamią na temat Polski!

Piotr Nowak 20.2.20 15:54

Czy Polacy uczyniliby swojej Ojczyźnie to co czynią lewaccy politycy i ich wyborcy ?!

Europarlamentarzyści wszystkich partii lewackich kłamią i szkalują Polskę żądając od UE sankcji i karania Polaków za reformę wymiaru sprawiedliwości i jakąś rzekomą praworządność, która w Polsce ma się dobrze.

Do Pucka i Wejcherowa pojechała bojówka z Warszawy opłacona przez PO po to, aby zakłócać przemówienia naszego Prezydenta podczas uroczystości 100-nej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Dla was lewaków Prezydent RP nie znaczy nic, a wasza kandydatka na prezydenta Kidawa ściskała się z bojówkarzami w podzięce za dobrze wykonaną robotę potwierdzając jej kampanię chamstwa. Polacy z wybrzeża, Kaszubi, odcięli się od was i nie chcą mieć z wami nic do czynienia !

Dla was Polskość to nienormalność ! Wy bojkotujecie nawet najważniejsze święta narodowe, a wasi posłowie i senatorowie głosują bezrozumnie przeciwko wszystkiemu co proponuje PIS, nawet przeciwko „jarkowej” 13-tce. Wy zatraciliście poczucie pomiędzy dobrem a złem, uważając, że aborcja i LGBT jest dobrem ! Rozmowa z wami, mentalnie chorymi to czcza strata czasu. Nieustanny hejt w internecie przeciwko Polsce, farmy hejterskie jak w Inowrocławiu i antypolskie soki z buraków opłacane z pieniędzy PO, bluzgają jadem i zieją nienawiścią, podłością, zacietrzewieniem i wulgaryzmem. Wy gardzicie Polakami strasząc ich, że jak dojdziecie, nie daj Boże, kiedyś do władzy to zlikwidujecie Polakom wszystkie programy socjalne i pomocowe, a polityków Zjednoczonej Prawicy za te programy rozliczycie ! Wy jesteście anty-PIS-owskim psychiatrykiem ! Wasza nienawiść do Polaków za to, że odsunęli was od władzy jest niebotyczna, a systematyczne odcinanie was od koryta, obecnie od sądownictwa, musi was tak boleć, że dostajecie małpich mózgów, obłędu, zacietrzewienia, wręcz zbydlęcenia, a propaganda TVN powoduje zanik rozumowania. Waszym 2-punktowym programem wyborczym, tj. walki przeciwko PIS i likwidacji wszystkiego co jest dobrem dla ludzi, nigdy nie wygracie wyborów ! Poza tym jesteście profesjonalnymi kłamcami i oszustami, a co jest najgorszym, zdrajcami naszej Ojczyzny !!!

My Polacy nigdy nie uczynilibyśmy naszej Ojczyźnie tego, co czynicie permamentnie wy – obcy nam lewacy !!! Dlatego mówimy wam stanowczo, że wy nie powinniście zajmować się Polską, że wy jesteście polskojęzycznymi osobnikami, obcymi dla nas i nie chcemy takich judaszy w naszym kraju !!!