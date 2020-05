Szumowski: Odmrażanie uzależnione od poziomu zakażeń w regionach

10.5.20 14:25

Zauważam niepokojące zjawiska lekceważenia obowiązujących obostrzeń i szerzenia się teorii spiskowych nt. Koronawirusa. Niestety, moim zdaniem są one spowodowane w dużej mierze błędami w polityce informacyjnej Rządu. Od marca społeczeństwo jest przez media epatowane tragediami pojedynczych przypadków zachorowań i zgonów z powodu Koronawirusa. Większość uwierzyła i była zdyscyplinowana, bo mało wiedzieliśmy wtedy o tej epidemii. Patrząc retrospektywnie, w kilku miejscach przesadzono z restrykcjami (zakaz wstępu do lasów, 5 osób w kościele). Jednak od kilku tygodni pojawiają się mocne głosy sceptyczne i to nie anonimowe, ale od osób posiadających autorytet, a wiec oddziałujących na społeczeństwo.

Dlaczego tak się dzieje? Bo po prostu Rząd nie podaje dowodów, że ocena ryzyka propagowana przez min. Szumowskiego jest wiarygodna. Tu trzeba danych natury statystycznej a nie wspomnianego epatowania tragicznymi przypadkami. Brak takich pełnych danych skutkuje tym, że niektórzy próbują wyciągać wnioski o poziomie zagrożenia epidemią na podstawie wyrywkowych danych.

Trudno ocenić np. czy zgony klasyfikowane jako spowodowane Koronawirusem nie są skutkiem innych chorób towarzyszących. I tu chyba najlepszą metodą takiej oceny jest sprawdzenie, czy ogólna liczba zgonów na miesiąc w marcu i kwietniu wzrosła znacząco w porównaniu z latami ubiegłymi. W sieci można znaleźć taką analizę – okazuje się, że te liczby zgonów w Polsce SPADŁY (!) podczas pandemii. I taka informacja idzie w społeczeństwo. Nie spotkałem, może poza jednym wyjątkiem – red. Kucharczyka z Gościa Niedzielnego, żadnej polemiki ze strony rządowej, ale też ze strony innych mediów. A argumenty są – zduszenie epidemii nie tylko Koronawirusa ale też i innych infekcji, np. grypy. W konsekwencji, sukces w zduszeniu zachorowań przedstawiany jest opacznie, a na dodatek wzmacniany argumentem, że liczba zgonów na Koronawirusa to 1-2 promile ogólnej liczby zgonów (co akurat jest prawdą). Tylko bardzo dociekliwi mogą się dokopać do lepszych argumentów, tj. do danych statystycznych o istotnych wzrostach ogólnej liczby zachorowań (w stosunku do lat ubiegłych) podczas obecnej epidemii. Te dowody pochodzą z krajów, a zwłaszcza z wielkich miast, gdzie nie udało się zdusić epidemii (link: https://www.ft.com/coronavirus-latest ).

Dlaczego Rząd nie upublicznia takich dowodów na uzasadnienie swojego postępowania? Przecież ma je na tacy! Nie wystarczy wysyłać patroli policji z mandatami. Obrazy trumien z Bergamo już przestały działać na wyobraźnię. Trzeba tłumaczyć i dowodzić swoich racji, traktować z szacunkiem ludzi, a nie tylko grać na emocjach.