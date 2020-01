Szewach Weiss: Mosze Kantor handluje z historią. Tak się nie robi

man.of.Stagira 8.1.20 20:57





KO(n)FEDERACJA C z e r s k a



„A cóż to za historia nowa?

Zdumiona spyta Europa

Jak to? To chłopcy Mołotowa

i sojusznicy Ribbentropa”



Jacek Kaczmarski, „Ballada Wrześniowa”





.