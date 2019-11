Szatan triumfuje we Francji. Profanacja Kościoła! Ukradziono hostię, zbezcześcili świątynię, połamali tabernakulum

bezlitosny internauta 12.11.19 18:30

Szatan nie istnieje. Za to były komunistyczny prokurator i były poseł PiS Piotrowicz jak najbardziej.



Tomasz Terlikowski: "Stanisław Piotrowicz przekonuje, że był w PZPR, ale „nie z własnej woli”. – Wzbraniałem się tak długo, jak mogłem – przekonuje. A ja aż boję się myśleć, co zrobiono biedakowi, żeby go zmusić. Tortury, odmowa jedzenia, bo przecież na pewno nie mogło chodzić tylko o to, by mieć dobrą pracę. Taki to (były) poseł nie jest"