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Sytuacja we Włoszech: FILM ze szpitala 22.03.2020, 10:34
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Sytuacja we Włoszech: FILM ze szpitala

1Dodaj komentarz

  • Seth 22.3.20 11:01


    W trzech polskich szpitalach zakaźnych jest podobna sytuacja. W jednym z nich Oberpielęgniarz , który wcześniej pracował z Grodzkim w Szczecinie, zaraził cały personel medyczny. W dwóch innych szpitalach podobnie. A ma dziękujemy tym łomom za heroiczną pracę !

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