Strzemecki: LGBT celowo szarga świętości - to ich taktyka

twitter: @PromocjaPWS 23.7.19 12:04

Dzisiaj normalność nazywa się kontrowersją, wszelkie normy/prawdy straciły ważność, bezdyskusyjność, a wynika to z tzw.zwrotu lingwistycznego, który przeniósł się do nauk społecznych, a który wyw. się z filozofii analitycznej. Wykwitem zwrotu lingwistycznego jest m.in. teoria gender. SPIS TREŚCI historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#spi MITOLOGIA NOWOCZESNOŚCI historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mit ANTROPOLOGIA ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#ant ANTROPOLOGIA KONSTRUKCJONISTYCZNA historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#kon ANTROPOLOGIA MAGICZNA historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mag TEZA O KONFLIKCIE RELIGII I NAUKI , KOMPETENCYJNY KONFLIKT RELIGII I WŁADZY , KONFLIKT RELIGII I WŁADZY , SPRAWA GALILEUSZA historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#ane Więcej też na kanale P. Karonia: youtube com/HISTORIASZTUKI2011 i wiedzaspoleczna pl