Stanisław Karczewski: Opozycja ma kryzys czterolatka - na nic się nie zgadza

W takim razie PiS wraz z "przyległościami" wykazuje cechy dwulatka: na wszystko, co powie mamusia lub tatuś, zgadza się bezwolnie.

Nie ma wielkiego sensu czytanie tego, co powiedział lub napisał jakikolwiek polityk związany z PiS-em, albo dziennikarz tzw. prawej strony. Cokolwiek by nie wydusił z siebie, będzie to pianie zachwytów nad Prezesem-Naczelnikiem i jego geniuszem. Dojrzałość oznacza swobodę, by do wydarzeń i politycznych planów ustosunkowywać się w zależności od ich przebiegu, czasami poprzeć, czasami się sprzeciwić:

"Razy przyjaciela - [znakiem] wierności, pocałunki wroga - zwodnicze" (Prz. 27,6)



Zastanawiam się, czy Jarosław K. ma jeszcze przyjaciół, czy jedynie zakamuflowanych, interesownych wrogów, którzy go zewsząd otaczają? Może właśnie postawa Jarosława G. w ostatnim czasie była jedyną oznaką prawdziwej przyjaźni?