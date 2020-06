Sondaż. Andrzej Duda zdecydowanym faworytem

Janina 17.6.20 21:05

Ej, Chłoptasiu z Israela! Czy ci się nie powaliło w głowie?



Piszesz, że jesteśmy po to, żeby wam służyć??

CZYM TY SIE CHWALISZ??? ODPOWIEDZ!



KOMU WY SŁUŻYLIŚCIE W II wOJNIE ?

KOMU SŁUŻYLIŚCIE W OBOZACH KONCENTRAC.?



TO WY SŁUŻYLIŚCIE NIEMCOM!. Aż do śmierci, kosztowało was to ok. 6 mln. ludzi!



Więc nie zaczynaj sprawy, która was bardzo boli

i nie cwaniakuj, bo wasz Israel istnieje zaledwie

70 lat ! To pestka w stosunku do kilku tysięcy lat ludzkości ! Więc lepiej sie zamknij, bo nie masz

nic do powiedzenia!