Sondaż. Andrzej Duda z poparciem 65 proc.

Piotr Nowak 24.4.20 15:51



Co się stało z 20 % zwolenników PO i Kidawy – ich kandydatki na prezydenta ? Czyżby zniknęli ze wstydu ? Nie wierzę, bo ci ludzie nie mają wstydu za grosz. Patrzę jeszcze raz na sondaż: Kidawa 5 %, a Biedroń 4 % - no to na Biedronia nie przeskoczyli. Taka armia pomocników: Tusk, Butka, Giertych, Lis, Kurski, Miller, Lewandowski, Thun, Czażasty, Cimoszewicz, Sikorski, a nawet niesiołowski – i nic ?!

Czyżby zwątpili, zawiedli się ? Ale czym ? Czy ogólny program Kidawy o tym, że słońce będzie świeciło, woda w rzekach będzie płynąć i będzie zielono – to h-u-j ?! To niech te cepy – miłośnicy PO wyjdą na pole i zobaczą co to jest susza ! Czy tym PO-myleńcom przestało się podobać, że wszędzie będzie zielono ?! Sami nie wiedzą czego chcą ! Czyżby całe to stado lemingów poszło w morze – ku samozagładzie ?

Tak czy owak PIS-iory, zrobiliśmy dobrą robotę wytykając i pokazując ich kłamstwa, fatalne błędy, ich głupotę, a w końcu opętanie i nienawiść . Brawo ! Jeśśli zrobimy to samo za 3 lata podczas wyborów parlamentarnych, to odsuniemy tych zboczeńców politychnych z życia publicznego !!!