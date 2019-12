Smutne. Profanacja w kościele pod Gorzowem...

W Jeninie pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do profanacji kościoła pw. św. Michała Archanioła w Jeninie. Wieczorem w święto Bożego Narodzenia nieznani sprawcy zniszczyli drzwi wejściowe do świątyni. Dostali się do kościoła, a tam zdewastowali wyposażenie - w tym krzyże.