SKANDAL! Za co Nitek ma przeprosić Hansa G.? A już kara dla Polki jest wprost OBURZJĄCA!!!

Wojtek Polak 5.3.20 13:02

ja bym proponował zebrać całą ''kastę'' na taczki i wywieść ją do mocodawców. ten niemiecki narodowy-socjalista stwierdził że Polska to kraj sługów a Polacy nie zasługują na to że by żyć a błazen w todze stwierdziła że wina jest obustronna. czy niema siły na takich sędziowskich łachudrów. pis rządzi a sędziowska kasta nadal robi co chce. ile to jeszcze ma trwać. rząd wpadł w panikę nad jednym przypadkiem chorego na koronawirus a obóz zdrady zaprzaństwa niszczy Polskie.