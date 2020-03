Sienkiewicz o Kaczyńskim: Tchórz

- To charakterystyczne dla pewnego typu ludzi: ktoś, kogo nazywano "Naczelnikiem Państwa", ktoś kto ma taką władzę polityczną, że może "poza jakimkolwiek trybem", w sytuacji ekstremalnie kryzysowej - znika, jak by był istotnie szeregowym posłem. Pytacie co to za typ? Tchórz.