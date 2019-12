,,Sędziowie-złodzieje''. Gersdorf pozwała Piotrowicza za te słowa. Uderz w stół...?

JONASIK - "zabawny" stańczyk z mycką na głowie 1.12.19 21:01



𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 - "zabawny" stańczyk z mycką na głowie - kim on już tu nie był, nie jest.



Niech los tego zboczonego żyda będzie przestrogą dla innych.

Całe jego życie to szambo na blogach wszędzie gdzie jest to możliwe.



Gdyby ktoś tak moim nazwiskiem szargał jak sobie Keller na to pozwala - rzeczywiście Keller byłby to powod do "seppuku".



Twój smród jest rozpoznawalny - nie musisz więc pajacować z pseudonimami.