Schetyna wstydzi się swych izraelskich doradców? I grozi Kaczyńskiemu

- Przegrał debatę i przegrał wybory. I te wybory też przegra. Zostanie zmiażdżony przez panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Przegra te wybory w Warszawie. To mogę dzisiaj pani powiedzieć, napisać i podeprzeć to słowem harcerza - powiedział Grzegorz Schetyna na antenie Radia Zet, odnosząc się do kandydatury Jarosława Kaczyńskiego, który jest "jedynką" w Warszawie

- Jeżeli nie znaleźlibyśmy innego pomysłu, a tym pomysłem najlepszym z możliwych jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, to wtedy nie moglibyśmy liczyć na to, że zaprosimy czy zachęcimy do udziału w tych wyborach ludzi, którzy mają dystans do polityki, których właśnie taka polityka twarda, często agresywna, złych emocji od polityki odstawia czy odsuwa - stwierdził Schetyna