Rzecznik TSUE przyznaje rację polskiemu rządowi!

Polak Ateista Dumny Gej 24.9.19 11:45

Złe wieści dla tęczowych i psychicznie upośledzonych zboczeńców!



Te statystyki to oczywisty fałsz i bzdura. Zmanipulowane do bólu, pokazują rozpaczliwe próby przekonania normalnej większości, że zboczenia to norma. Nie da rady. Zbok to zbok. I tyle.



Na pohybel wszelkiej maści tęczowym zboczeńcom i neurastenicznym dewiantom. Na pohybel tęczowym pedederastom/pedofilom.