Rząd zamyka szkoły, przedszkola i uczelnie ,,Trzeba działać szybko''

ryszard 11.3.20 11:56

To było do przewidzenia co najmniej od tygodnia. Szkoły można było przygotować ale MEN twierdził , że to sprawa wójta. MEN stoi obok MZ - dlaczego ten pierwszy nie nauczył się niczego od tego drugiego. Całe szczęście, że trafił się nam taki minister zdrowia na tak dramatyczne czasy.