Rząd planuje poluzować restrykcje dot. gospodarki

11.4.20 14:15

Nie wyszedł numer z "filmami online" to teraz próbują Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji i jakieś mendy polsko-języczne wpuścić frajera w maliny inaczej.



NIE DAJ SIĘ WROBIĆ W TE "ZARABIANIE".



JEDYNI CO ZAROBIĄ TO ONI, A CIEBIE WYSZYKUJĄ NA DOBRE.



TO NIC INNEGO JAK CRYPTO-ZŁODZIEJSTWO!