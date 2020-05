ja 10.5.20 18:47

W moim mieście 100 000 mieszkańców dane z sanepidu mówią że w tym roku od stycznia do kwietnia na grypę chorowało 11 200 osób



Widać natomiast olbrzymie zaburzenie statystyki głownie w marcu, czyli normalny sezon grypowy który był najgorszy w 2017 co roku malał i w tym roku tez malał jednak w lutym nie wiadomo czemu podskoczył o 600 osób w marcu podskoczył o 2800 osób i w kwietniu wrócił do 600 ponad normę, czekamy na maj.



Jak wiadomo grypa to choroba sezonowa i nie ma możliwości żeby nagle pojawiła się na 3 miesiące inna grypa która znikła.



Więc jak widać na naszym mieście 100 000 ludzi , są to źle zdiagnozowane grypy sezonowe, choć można liczyć że skoro u nas jest oficjalnie 11 osób zarażonych koronawirusemm i to zarażonych po za miastem, to te 2800 koronawirusów nie spowodowało jakiegoś ogniska zapalnego, pomimo że przecież pół miesiąca co najmniej wszyscy łazili wszędzie i nie było nic zamknięte.