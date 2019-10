RMF FM: ABW nie sprawdza obecnie M. Banasia

KKK 7.10.19 14:48

Apel do normalnych ludzi !

Ludzie, nie komentujcie i nie odpowiadajcie tutejszym lewackim szczochom na ich wymiociny ! Co wam to daje – NIC ! Zupełnie nic, bo przygłup się cieszy, że ktoś przeczytał jego „komentarz” , a waszej odpowiedzi i tak nie zrozumie. On ogląda TVN i wierzy, że manipulacje tam pokazywane są prawdą.