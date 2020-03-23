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Rekolekcje Wielkopostke ,,Męska Modlitwa'': Dawid 23.03.2020, 10:35
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Rekolekcje Wielkopostke ,,Męska Modlitwa'': Dawid

2Dodaj komentarz

  • Precz z 🌈 zarazą! 23.3.20 10:47

    Dedykowane dla: "Katolicka Kretynizacja Polski" (i jego wcielenia o różnych nickach)

    Zrzuć maskę i powiedz wprost: Marzy ci się Rząd Światowy i Światowe Ministerstwo Zdrowia. Ten pierwszy odpowiadałby de facto za ogólną ateizację, a to drugie - za propagację gender i pedalstwa.

    Mylę się?

  • Vip Randki kamerki pokazy skype! 23.3.20 11:32

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    A może trafisz na piękną sąsiadkę!

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