,,Ratusz nie działa. Kampania wyborcza...''. Posłowie PiS chcieli rozmawiać z Trzaskowskim, zastali zamknięte drzwi

Stasiek 22.5.20 11:07

PSL będzie zbierał głosy dla Trzaskowskiego.... Dlaczego to taka istotna informacja?

Przypominam jedną z wypowiedzi na frondzie gdzie była mowa o tym że Soros i masoneria mają w tych wyborach trzech swoich kandydatów. Lista wsparcia Hołowni wprost poraża to ewidentny dowód, szczególnie sponsorowanie przez PS - Project Syndicate związany z Sorosem.

Czaskoski wprost chwali się tym, że jest stypendystą Sorosa i że należy do Bildelberga (masońskiego charakteru tej organizacji nie trzeba chyba tłumaczyć). Niespodzianką jest odkrycie się przez PSL, woleli się ujawnić i okazać pomoc Czaskowskiemu bo doszli do wniosku i ten może przegrać przed wyborami. A wiadomo że ta partia ma najwięcej opinii mówiących o powiązaniach z wolnomularstwem.



Proszę o wnikliwe przestudiowanie wszelkich materiałów żeby każdy mógł się upewnić - to ważny moment w historii Polski, masoneria chyba nigdy jeszcze tak ostro nie walczyła. Dlaczego? Bo tracą wpływy w naszym sądownictwie - dlatego ta walka jest taka ostra.