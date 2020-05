Przedstawiciele USA w WHO: Nie istnieje międzynarodowe prawo do aborcji

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych w Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że nie istnieje coś takiego jak „prawo do aborcji”. Przypominają też, że prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, wedle którego życie dzieci nienarodzonych powinno być objęte ochroną.

Przedstawiciele USA w WHO wydali oświadczenie, w którym odcinają się od proaborcyjnej polityki tej Organizacji:

-„Bronimy dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla kobiet i dziewcząt przez całe ich życie. Nie akceptujemy jednak odniesień do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego czy innych wyrażeń, które sugerują albo otwarcie mówią o dostępie do aborcji w ramach troski o ludność i w ramach usług medycznych dla poszczególnych osób” – czytamy w oświadczeniu.