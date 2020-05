Prokuratura Krajowa podejmie kroki prawne ws. tekstu ,,Wyborczej''

gen. Franco 15.5.20 13:05

Zmienię sobie nicka bo sok z buraka się pode mnie podszywa i nie biorę odpowiedzialności za to co się ukaże pod tym nickiem. Ale się boją tłuki. I tak co będę miał napisać napiszę. Wy matołki myślicie, że mi zależy na nicku, że muszę być znany? He, he, he... Mogę mieć 10 ksywek i tak naczelny frondowy kretyn nie da rady.