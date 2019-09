Prof. Mieczysław Ryba: Polska jest poddana przepotężnej presji ideologicznej! To pod krzyżem mamy szansę się obronić!

Stachu 16.9.19 20:30

Na, czerwone kacapy i tęczowe wnętry – znowu się PIS nie podobie ?!! Według was, to co PIS już zrealizował i to co proponuje – jest złe ! A to co zrobiło PO w latach 2008-2015 i proponuje obecnie – jest dobre ! Wy kacapy ! Sketyna i Kidawa-Błońska zapomnieli programu wyborczego, ale ludzie mówią po co im pamiętać o programie jak i tak go nie zrealizują ! Prawda !!!