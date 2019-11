Prezydent: Pokolenia nie doświadczyły takiej Polski, jak dzisiaj!

KKK 29.11.19 20:20

Do wiadomości moderatora portalu Fronda i policji.

W dniu 25.11.2019 komentator portalu Fronda Björn Karlsson zamieścił rasistowski wpis ! My czytelnicy portalu prosimy o ukaranie tego rasisty, jego blokadę na portalu lub zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Przypominamy, że rasizm jest w Polsce przestępstwem karalnym !!



Oto jego rasistowski wpis Björn Karlsson 25.11.19 11:11

Viki Gabor typowo polskie imię i nazwisko! i ta słowiańska uroda... Do tego tańczył chłopak w różowej kamizelce i czarny imigrant jeszcze. A nie, ten czarny to był syn matki tej z Częstochowy, to swój przecie a nie jakiś imigrant co to przenosi choroby i pasożyty. A Ciemny Lud kupił wszystko i pan Kurski jaki dumny ze swojego odkrycia ,prawdziwy sukces PiSu a najbardziej żoliborskiego prezesiny...

https://www.fronda.pl/a/matka-kurka-wiocha-nie-zadna-swiatowosc-multikulturowy-chlam-nie-zadna-polskosc,136609.html



Do moderatora portalu Frondy:

Popatrz sobie człowieku na wpisy, a szczególnie wpis niejakiego Björn Karlsson : Toż to czysty R A S I Z M !!!!!!!!! Czy ty chłopie, mówię do moderatora portalu Franda popierasz rasizm ?!! Jeszcze raz - czekam krótki czas, a potem zawiadamiam prokuraturę ! Tak nie może być dalej !!!