Prezydent podsumował posiedzenie Sejmu nt. koronawirusa

Matoły i oślice 2.3.20 15:49

Czy jakby obecna opozycja rządziła "epidemii" by nie było?



Czy jakby obecna opozycja rządziła miałaby więcej szpitali?



Czy jakby obecna opozycja rządziła miałaby więcej lekarzy?



Czy jakby obecna opozycja rządziła miałaby lepsze lekarstwa i więcej?



Czy jakby obecna opozycja rządziła miałaby więcej laboratoriów i specjalistów?



Za rok może wcześniej bedzie szczepionka, czy ty blogowy ajnsztajnie się zaszczepisz, czy zwyczajowo będziesz pier..... głupoty, pokazywał videos jak to szczepionki "zabijają"?



Są kraje które mają pieniądze, laboratoria i specjalistów a ludzie umierają.



Jedyna epidemia w Polsce to epidemia nienawiści i głupoty.