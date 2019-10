Prezes PiS wystosował list do członków partii. Ważna deklaracja ws. reelekcji prezydenta Dudy

Albert 24.10.19 17:52

W 2015 roku staliśmy na krawędzi katastrofy państwa polskiego po 8 latach rządów PO i PSL. Dzięki Bogu wybraliśmy wtedy zjednoczoną prawicę z PIS-em na czele ! Ta formacja polityczna tylko przez 4 lata zrobiła więcej dobrego dla Polski i Polaków niż inni przez całe dziesięciolecia. Obietnice wyborcze z 2015 są zrealizowane, a piątki Kaczyńskiego i Morawieckiego to wspaniałe, nowe programy dla Polaków, które są obecnie w realizacji. Gospodarka kwitnie i rośnie w tempie > 4 % PKB, a Polacy są zadowoleni i mówią, że jest odczuwalnie lepiej. No i mamy 2019 rok i nowe wybory parlamentarne. 7.09.2019 został przedstawiony program wyborczy PIS: Plan Kaczyńskiego – polska wersja państwa dobrobytu !!! Program wyborczy: minimalna pensja na koniec 2020=3000 zł, a na koniec 2023=4000 zł, od 2021 14-tka dla emerytów, pełne dopłaty do 1 ha dla rolników, reforma sądownictwa będzie kontynuowana, fundusze: modernizacji szpitali, inwestycji dla szkół i 100 obwodnic, remonty 150 dworców kolejowych, ZUS liczony od dochodów firm, podstawa ryczałtu od dochodu a nie przychodu. Już niedługo dogonimy zachód, a krótko po tym Niemcy ! Morawiecki: Chcemy by Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie !!!

UE Komisarz Janusz Wojciechowski będzie z pewnością dbał o interesy polskich rolników.

Niech rządzą dalej !!!