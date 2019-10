Prezes Komitetu Żydów Amerykańskich przyznaje: ,,Szokujący błąd. Polska była okupowana przez NAZISTOWSKIE NIEMCY''

nikt 12.10.19 20:47

Takie mydlenie oczu . Jeden napisze , drugi odwoła lub nie . Poszło w świat . Kto tam zwraca uwagę na przeprosiny ? Byle dokuczyć . Mnie to nie wzrusza . Niech sobie gęgają ile chcą . Nie rozumiem dlaczego Polacy tak się tym przejmują ? Mało to psów na nas nawieszano ? I co ? Przybyło nam coś od tego lub ubyło ? Wizerunek ? Świat pozorów . Dziś jest taki , jutro odwrotny a pojutrze jeszcze inny .

Dlatego ja nie przywiązuję wagi do informacji ani pisanych ani oglądanych . To przeważnie fałzywki . Sama dociekam prawdy . Większość Amerykanów nawet nie wie tego gdzie ta Polska leży i będą zwracać uwagę na jakieś obozy z przed prawie wieku ? Amerykanie mają się czego wstydzić po Wietnamie , Korei , Iraku a wstydzą się ? Mają opinię publiczną w głębokim poważaniu . A Żydzi niech się pieklą i gotują we własnym sosie . Mnie na ruchu bezwizowym nie zależy . Polskim Żydom zależy to niech zabiegają . Już mają obiecane . A jak będą ciągle czegoś domagać się od rdzennych Polaków to w końcu zgotują sobie piekło , bo ci nie wytrzymają .