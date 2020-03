Premier: Wprowadzamy stan zagrożenia epidemiologicznego

Olej 13.3.20 20:13

Stan zagrożenia epidemiologicznego !!!!



Cholera ! ?



A ja wracam właśnie - wróciłem z miejscowego Netto gdzie zaduch jak cholera, klimatyzacja nie działa, wietrzony sklep nie jest. Na kasie siedzi blondyna w rękawicach po same łokcie i kasuje. Zapakowane przeze mnie artykuły wyciąga ostentacyjnie z moich torebek i wali je na brudną jak ziemia taśmę. Komentując przy tym, że ona z worków nie będzie wyciągać, ja jej na to to po co pani ma rękawice na łapach ? Zamiast zrozumieć sytuację i fakt, że łapskami bierze pieniądze od setek klientów, że artykuły są worku po to aby czyste trafiły do lodówki. Nie ! to za dużo na jej ,,inteligencję'' Podsumowując - bałwany i bezmyślność to cech stanu ,,epidemiologicznego'' umysłów, tego się nie da zmienić inaczej jak tylko pałą.



Miałem już wezwać policję i przedstawić warunki w jakich prowadzony jest handel, zapytać gdzie dezynfekcja przestrzeni publicznej ? Dlaczego taśma kasy jest brudna i zasyfiała ?. Dlaczego w sklepie panuje zaduch i smród ???



Machnąłem ręką ! To jest druga natura polska abym ja, a reszta ? A reszta niech się buja !