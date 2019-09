Premier ostro do opozycji: Mówicie o hejcie? Byliście ojcami-założycielami przemysłu pogardy!

"To wy byliście ojcami założycielami przemysłu pogardy, gdy niszczyliście Lecha Kaczyńskiego. Niesiołowski, Palikot. Uderzcie się we własną pierś!"-mówił premier Mateusz Morawiecki podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

"Mówicie o „hejcie”. Dobrze jest przypomnieć to słowo w waszym kontekście. To wy byliście ojcami założycielami przemysłu pogardy, gdy niszczyliście Lecha Kaczyńskiego. Niesiołowski, Palikot. Uderzcie się we własną pierś!"-podkreślał Morawiecki. W swoim wystąpieniu premier nawiązał ponadto do afery wokół posła Krzysztofa Brejzy, który, wg doniesień TVP Info, miał prowadzić podobną "farmę trolli" w Inowrocławiu. Prezydentem tego miasta jest ojciec polityka PO-KO, Ryszard Brejza.