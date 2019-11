Premier Morawiecki: Ostatnie 4 lata były latami walki

Pisbusters 6.11.19 12:01

Panie Premierze Morawiecki, pana program zrównoważonego rozwoju kraju jest wspaniaąym pomysłem ! Teraz przyszedł czas na jego realizację. Ponieważ do tej pory inwestowano głównie w duże miasta, to najwyższy czas, aby coś zabrać dużym mistom, a większość środków finansowych skierować na mniejsze miasta i wieś ! Postuluję zawiesić program 500 plus w dużych miastach. Dlaczego ? Mieszkańcy tych miast głosowali za PO lub wogóle nie głosowali, co znaczy, że oni chcą aby było tak jak za rządów PO-PSL, a więc bez programu 500 plus. Panie Premierze, nie należy tych ludzi na siłę unieszczęśliwiać i dawać im pieniądze skoro ich nie chcą. Oni chcą tylko tego, aby było jak było, a nie żeby było lepiej. Zamroźmy więc ten program dla nich – na 5 lat !

Podobnie jest z wiekiem emerytalnym. Ci z dużych miast powinni pracować do 67, a nawet do 69. Proponuję zatem 5 lat zrównoważonego rozwoju in minus dla dużych miast oraz in plus dla małych miast i wsi.