PO zaprasza na konwencję. Wszyscy koalicjanci... odmawiają

Urszula 12.12.19 23:17

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ku-rw-a nawet koalicjanci ich opuścili - ja pie-rd-olę !

Tam, w tej PO-sr-an-ej partii politycznej nie ma już mormalnych ludzi. To same PO-je-by. Oto przykłady :

1. Były marszałek senatu Borusewicz, przydomek „samolocik”, latał samolotem rządowym z W-wy do Gdańska, żeby wypuszczać psa,

2. Obecny marszałek senatu Grodzki, od samego początku kadencji posiada przydomek „łapówkarz”. Pierwsza osoba od której zarządał łapówki w wys. 500 USD już się zgłosiła,

3. Burmistrz dzielnicy Praga, przydomek „jeździec z otwartym oknem”, niestety siedzi, ale swoi sędziowie nie pozwolą mu długo siedzieć. Neumann mówi, że będą o niego walczyć jak o niepodległość,

4. Senatorów Gawłowskiego i Kwiatkowskiego czekają procesy, ale Neumann pracuje nad tym, aby przygotowania trwały jak najdłużej,

5. Tusk spietrał i ogłosił, że nie będzie kandydował na prezydenta. Tchórz i zdrajca PO. Tam już nie ma komu kandydować. Same debile ! Co za patologia ?!