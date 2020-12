Pilne! Polska właśnie przestała być suwerennym krajem? Znamy szczegóły ,,kompromisu’’ z Niemcami

Niemiecki korespondent z Brukseli Peter Kapern opublikował na Twitterze zdjęcie wersji roboczej dokumentu, w którym zawarto warunki wypracowanego pomiędzy Polską i Węgrami a niemiecką prezydencją kompromisu ws. budżetu UE. Wynika z niego, że Polska zgodziła się na przyjęcie tzw. mechanizmu praworządności.

W dokumencie czytamy, że tzw. mechanizm praworządności ma służyć ochronie unijnych środków przed takimi nadużyciami jak korupcja czy konflikt interesów. Podkreślono, że w konsultacji z państwami członkowskimi zostaną wypracowane wytyczne dot. sposobu realizacji tego rozporządzenia. Wedle dokumentu mechanizmu będzie można użyć tylko w przypadku, kiedy stwierdzone zostanie, że jest to zgodne z unijnymi traktatami.

- „Nowy zapis dotyczy jedynie tego, że po mechanizm będzie można sięgać w momencie, gdy inne przepisy unijne dotyczące m.in. regulacji finansowych lub w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie Traktatu, nie pozwolą skutecznie bronić unijnego budżetu” – komentuje portal wPolityce.pl.

The compromise on #RuleOfLaw that was worked out with Poland and Hungary. pic.twitter.com/EUpIgKdx9h