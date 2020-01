Paweł Jędrzejewski: Dlaczego Andrzej Duda powinien przemawiać w Jerozolimie?

alcapone 15.1.20 17:54

Jak to tam było.



silni w gębie

zwarci przy korycie

gotowi do ucieczki



To są w tamtym stylu podskoki - sytuacja Polski już od jesieni 1938 była beznadziejna ( bez szans na ratunek ), jeden o guzikach pokrzykiwał, drugi o honorze, po czym zwiali.

Obecna sytuacja Polski jest podła, to jest już podobna pułapka. Warto przypomnieć. Ryki na ruskiego i ostre zaczepianie Rosji zaczęły się gdy aresztowano Chodorkowskiego, rok 2003. Do tego czasu Rosja trzymała wyraźny dystans do Niemiec, a do Polski była obojętna. Zaczepki i prowokacje ze strony polskiej trwały przez kolejne lata, wtedy Rosja coraz bardziej zbliżała się do Niemiec, a Polskę wpisała na listę wrogów.

Warto wskazać mało znany fakt, Anna Fotyga od lat jakby nieobecna, jakiś czas temu z dumą powiedziała że te rezolucje w PE przeciw Rosji to ona osobiście pisze jako przewodnicząca komisji bezpieczeństwa. Wyobrażam sobie że oni tam w PE już dawno mają jej dość, bo co chwilę molestuje ich aby poparli kolejną rezolucję przeciw Rosji, gdy ich rządy wyraźnie im zalecają nie wywoływać i nie eskalować konfliktów z Rosją.

Gdy władza w Warszawie ruszyła zablokować Nordstream II wtedy nie tylko Rosję zaczepiliśmy, ale też kilka czołowych państw UE. Wysiłki te i tak nie miały szans powodzenia ( i nadal nie jest jasny prawdziwy ich powód, były podawane różne wersje, a prawdziwa przyczyna to zapewne zwykła małpia złośliwość ). Ale z pewnością w kilku ważnych gabinetach w UE wielokrotnie przeklinali na Polskę, bo Warszawa i tak nie zatrzymała, ale co im kłopotów narobiła, to narobiła . Mają dobry powód do zemsty. Sami jej nie muszą dokonywać, zapewne już jakiś czas temu wysłali kilka sygnałów do Putina że nic nie mieliby przeciw wymierzeniu Polsce kilku potężnych kopniaków i wybiciu uzębienia.

A jeszcze przyjaciele z USA. Trump chyba nie tak aż bardzo Polskę kocha, obiecywał się z wizytą, i nie dojechał. Wymowny znak, tam też mamy oziębienie. Chyba też już mają dość tych wybitnych strategów z Warszawy ( ironia, średnio rozgarnięty człowiek zauważa że ta ich polityka zagraniczna to czysty idiotyzm, psychiatryk i co tam jeszcze, oni na świecie robią za grupę niebezpiecznych wariatów po prostu ).

Więc czas słodkiej zemsty nastał. Kwestia tylko, jak mocno nam dołożą.